Humilde, Adrián González vibra com estreia no São Paulo

O lateral-direito argentino Adrián González saiu de campo satisfeito com a sua estreia como titular do São Paulo, no último domingo, em Recife, pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo porque, o time ganhou do Sport por 2 a 1.

O jogador, que admitiu a falta de ritmo de jogo e sofreu com o calor pernambucano, ressaltou o fato de o São Paulo ter conseguido se aproximar mais do líder Palmeiras. "Estou muito contente pela vitória nesse jogo tão importante, que fechou o primeiro turno. Fizemos um bom primeiro tempo, no segundo as coisas ficaram mais difíceis, mas o importante foi que conseguimos nos superar e diminuir a diferença de pontos [agora são quatro] para o Palmeiras", disse.

González, porém, mostrou humildade e evitou a empolgação ao ser questionado sobre a possibilidade de seguir como titular da lateral direita. Ele admite que a posição hoje pertence ao volante Jean, que se firmou na equipe depois de ser improvisado no setor.

"Não acredito que a posição do Jean está ameaçada, pelo menos agora. Estou aqui para fazer parte do grupo no que necessitar. O Jean é titular por méritos, está jogando muito bem, e fico muito contente pela volta dele. Temos que ter força máxima para que a equipe ganhe os três pontos e siga essa sequência de vitórias", completou.