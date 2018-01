Humilde, Brasiliense enfrenta Palmeiras A equipe do Brasiliense não quer se iludir com os três pontos conquistados na vitória sobre o Sport e enfrenta o Palmeiras, nesta terça-feira, às 20h30, no Parque Antártica, com uma ordem expressa: respeito! Uma das novidades na fase semifinal da Série B, o time candango tenta mostrar todo seu potencial técnico para avançar ainda mais na competição. "É claro que não queremos perder esse jogo", afirma o técnico Vágner Benazzi. "Mas também sabemos que bater o Palmeiras em sua casa é uma tarefa difícil", diz ele, fazendo crer que o Brasiliense vai buscar um empate, jogando fora de casa. No primeiro turno, as duas equipes empataram por 1 a 1, em partida disputada no Distrito Federal. O time treinou nesta segunda-feira no campo do Nacional, na capital, e não contará com o zagueiro Jairo, que cumpre suspensão automática. Ele será substituído por Leonardo. O meio-campo deverá ter os volantes Deda e Carlinhos, enquanto o experiente meia Romerito jogará mais avançado, na função de atacante, ao lado de Gilson Batata ou Cleison - uma definição a ser dada pelo treinador momentos antes do jogo. O técnico Vágner Benazzi, mesmo assim, está preocupado mais com o meio-campo do que os demais setores da equipe. É que, segundo o treinador, os volantes estão sobrecarregados pela ineficiência do ataque, que marcou um gol nos últimos sete jogos.