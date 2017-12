Humilhação pode gerar crise na Ponte A humilhante goleada sofrida pela Ponte Preta diante do lanterna Grêmio, por 6 a 1, pode abrir uma crise no elenco que ainda se mantém na nona posição, com 58 pontos, dentro do Campeonato Brasileiro e pode sonhar com uma vaga na Copa Sul-Americana de 2005. Pressionado, o técnico Nenê Santana procurou dividir a responsabilidade, mas também fez um alerta aos jogadores: ?Ninguém perde sozinho, mas se ganha jogo em campo e não com palavras.? Para Santana, alguns jogadores têm falado muito, mas produzido pouco. Ele também afastou qualquer hipótese da derrota ter sido um resultado combinado para atrapalhar os planos do rival, o Guarani, que também luta na zona do rebaixamento. "Isso não existe em futebol. Ninguém aceita perder, muito menos deste jeito, com seis gol nas costas", concluiu. Os jogadores também concordaram com a péssima atuação. Três gols saíram de escanteio, comprovando o mau posicionamento da defesa, uma das mais vazadas na competição, com 66 gols. Esta foi a segunda derrota seguida do time campineiro, que antes tinha perdido em casa para o São Caetano, por 3 a 0. E também foi a nona goleada sofrida na competição. Com certeza o time sofrerá mudanças para o próximo jogo, quando receberá o Atlético-PR, no Estádio Majestoso, domingo, dia 21. O goleiro Lauro e o lateral direito André Cunha receberam o terceiro cartão amarelo e vão cumprir suspensão automática.