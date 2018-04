Hummels desmente rumores e diz que fica no Borussia Um dos destaques do Borussia Dortmund, o zagueiro Mats Hummels acabou nesta terça-feira com os rumores de que a final da Liga dos Campeões da Europa, sábado, em Wembley, será seu último jogo pelo clube. Em entrevista à revista alemã Kicker, ele garantiu que, apesar de atrair o interesse de potências do futebol europeu, vai continuar onde está na próxima temporada.