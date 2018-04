Hummels diz que deve jogar final pelo Borussia Dortmund O zagueiro Mats Hummels deu um susto no Borussia Dortmund ao sofrer uma lesão no tornozelo direito, mas acredita que vai se recuperar a tempo de participar da final da Liga dos Campeões da Europa contra o Bayern de Munique. O jogador se contundiu no último sábado, durante a derrota por 2 a 1 para o Hoffenheim, pelo Campeonato Alemão.