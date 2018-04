Hummels se diz pronto para defender Borussia em final

A lesão, que parecia grave, chegou a assustar a comissão técnica, que dava como certa a ausência do defensor. Hummels, contudo, descartou ficar de fora da decisão. "Felizmente, o susto foi maior do que a lesão. Meu pé ainda não está como era antes, mas está em condições de ir para o jogo. Espero poder jogar a última partida da temporada".

O zagueiro disse que a preocupação era grande logo após se machucar por causa do seu histórico de lesões. "Quando eu torci o tornozelo, fiquei em choque. Conheço esta lesão do passado. Mas quando percebi que não era tão complicada quanto as anteriores, fiquei otimista".

Com a boa recuperação, Hummels está praticamente garantido no time titular do Borussia, o que acaba com esperança do brasileiro Felipe Santana de começar jogando neste sábado, contra o Bayern de Munique, em Wembley. Ex-jogador do Figueirense, o zagueiro é o reserva imediato de Hummels.