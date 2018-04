Hummels sofre lesão e pode desfalcar Dortmund na final Com o segundo lugar já confirmado, o Borussia Dortmund entrou em campo sem grandes pretensões neste sábado diante do Hoffenheim, pela última rodada do Campeonato Alemão, mas sofreu uma importante baixa durante a partida. O zagueiro Mats Hummels deixou o campo lesionado e se tornou dúvida para a decisão da Liga dos Campeões da Europa, diante do Bayern de Munique, no próximo sábado, em Wembley.