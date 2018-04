Hungaro mostra confiança para estreia do Botafogo na Libertadores

RIO - O Botafogo já disputou quatro rodadas do Campeonato Carioca, mas o jogo que abre para valer a temporada do clube acontece nesta quarta-feira, contra o Deportivo Quito, no Equador, pela fase preliminar da Libertadores. E o técnico Eduardo Hungaro mostra confiança para a estreia botafoguense na competição continental.

"Acreditamos que o trabalho foi muito bem executado, desde o primeiro dia de treinamento. Fizemos uma excelente pré-temporada em Saquarema, complementamos no Engenhão e tudo que imaginamos como necessário para uma disputa conseguimos executar", avaliou o treinador do Botafogo, que prevê um "jogo duríssimo" na altitude de Quito.

"Temos jogadores confiantes e preparados, absolutamente conscientes da responsabilidade e extremamente motivados. Vamos deixar tudo no campo, disposição, garra e vontade não vão faltar", disse Hungaro. "Por ser competição diferente, a atitude tem que ser forte. Acreditamos que temos todas as condições de fazer um bom jogo", completou.

Para a estreia na Libertadores, Hungaro deve escalar o Botafogo com a seguinte formação: Jefferson; Edílson, Bolívar, Dória e Julio Cesar; Rodrigo Souto, Marcelo Mattos, Gabriel, Jorge Wagner e Lodeiro; Ferreyra. Assim, ele espera voltar do Equador com uma boa vantagem para o jogo de volta do confronto, na semana que vem, no Rio.