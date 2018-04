Hungria efetiva técnico até fim das Eliminatórias da Euro

A Federação Húngara de Futebol anunciou oficialmente nesta terça-feira que Pal Dardai foi efetivado como técnico da seleção da Hungria até o fim das Eliminatórias da Eurocopa de 2016. O treinador de 38 anos, ex-meia que defendeu o país como jogador em 61 partidas, figurou como interino no cargo em um amistoso e em três confrontos do qualificatório da competição europeia, após a demissão de Attila Pinter, em setembro.

Dardai, que também seguirá trabalhando de forma paralela nas divisões de base do Hertha Berlim, disse que seu filho de oito anos de idade o convenceu a aceitar o posto de técnico efetivo da seleção húngara até 30 de novembro de 2015.

A Hungria ocupa atualmente a terceira posição do Grupo F das Eliminatórias da Eurocopa de 2016, atrás de Romênia, líder, e Irlanda do Norte, vice-líder. O país soma sete pontos ganhos, sendo que sob o comando de Dardai empatou por 1 a 1 com os romenos, em Bucareste, e venceu Ilhas Faroe, também fora de casa, e Finlândia, em Budapeste, ambas por 1 a 0. O próximo desafio dos húngaros no qualificatório europeu será contra a Grécia, no dia 29 de março, em casa.