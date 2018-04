Huntelaar renova por mais dois anos e fica no Schalke 04 até 2017

O Schalke 04 anunciou neste sábado a renovação contratual do atacante Klaas Jan Huntelaar. O holandês de 31 anos assinou a prorrogação do vínculo que se encerraria ao fim desta temporada e agora ficará no clube alemão pelo menos até o dia 30 de junho de 2017. Há ainda a opção de prolongamento por mais um ano.

Segundo maior artilheiro da história do Schalke, atrás somente de Klaus Fischer, Huntelaar é um dos principais jogadores do clube desde que chegou do Milan em agosto de 2010. Foram 101 gols em 160 partidas com a camisa alemã, sendo 66 no campeonato nacional, 25 em competições europeias e 10 na Copa da Alemanha.

Pelo Schalke, Huntelaar conquistou a Copa da Alemanha de 2011 e terminou o Campeonato Alemão do ano seguinte como principal artilheiro, com 29 gols. Antes de seu atual clube e do Milan, o atacante teve passagens pelo Heerenveen, pelo Ajax e pelo Real Madrid, onde chegou como grande esperança mas não vingou.