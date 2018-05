Internados do Huracán após acidente apresentam melhoras

Depois de ter se classificado de forma dramática à fase de grupos da Copa Libertadores, em jogo disputado na noite de terça-feira na Venezuela que terminou com vitória do Caracas por 2 a 1, o Huracán finalmente conseguiu desembarcar na Argentina nesta quinta. No dia anterior, o ônibus que levava o time até o aeroporto sofreu um grave acidente e capotou. A batida acabou atrasando em um dia a viagem de volta da equipe e deixou três membros da delegação do clube feridos: os jogadores Diego Mendoza e Patricio Toranzo, assim como o preparador físico Pablo Santella.

Por causa dos ferimentos, eles ficaran internados em um hospital na Venezuela e só irão retornar à Argentina, ao lado de membros da diretoria do Huracán, depois de receberem alta. Por meio de nota publicada em seu site oficial nesta quinta, o clube não deu detalhes sobre o estado de saúde de Mendoza, Toranzo e Santella, mas destacou que eles "evoluem favoravelmente" em seus tratamentos.

Na última quarta-feira, por meio de outro breve comunicado, o Huracán informou que todos os acidentados estavam "fora de perigo" e apenas confirmou que Mendoza, Toranzo e Santella haviam sido internados.

Segundo alguns relatos, o ônibus que levava a delegação até o aeroporto perdeu o controle em uma subida e acabou capotando. Fotos do local mostram o veículo tombado, com os jogadores e membros da comissão técnica do lado de fora, ainda assustados com o acidente.

A preocupação em relação ao estado de saúde dos jogadores se acentuou após surgir a informação de que o médico do Huracán, Fernando Locasso, teria dito que Toranzo precisou amputar parcialmente quatro dedos do seu pé esquerdo. O presidente do clube, Alejandro Nadur, porém, negou esta versão e enfatizou que o jogador apenas fez "uma limpeza em uma ferida importante" no pé. O jornal espanhol AS chegou a publicar uma foto que seria do pé do jogador com os dedos mutilados.

Antes do grave acidente, o Huracán conquistou a vaga na fase de grupos da Libertadores na base do sufoco. Com um homem a menos em campo, marcou um gol nos acréscimos do tempo normal, aos 46 minutos da etapa final, quando perdia para o Caracas por 2 a 0. A equipe acabou avançando na competição justamente por ter feito o gol fora de casa, que teve peso maior após o time argentino vencer a partida de ida do mata-mata por 1 a 0, pela fase preliminar do torneio.

Desta forma, o Huracán ingressou no Grupo 4 da Libertadores, que conta também com o colombiano Atlético Nacional, o uruguaio Peñarol e o peruano Sporting Cristal.