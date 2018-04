Huracán recusa primeira oferta do Corinthians por Defederico

O presidente do Huracán, Carlos Babington, vai jogar duro para tentar segurar Matías Defederico. Ele recusou a primeira oferta de US$ 3,5 milhões (R$ 6,4 milhões) feita pelos empresários que tentam comprar o jogador para levá-lo ao futebol brasileiro. A recusa do dirigente foi informada pela agência de notícias DyN. Para comprar o meia o Corinthians vai ter de subir a oferta.

Veja também:

Corinthians está perto de acerto com revelação argentina

Ronaldo ainda vê Corinthians na disputa pelo título

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

A intenção inicial do Huracán era ficar com o jovem de 20 anos pelo menos até o final do ano. Em janeiro ele iria para o Parque São Jorge. O Corinthians deseja contar com Defederico agora; o jogador também ao dizer que seria "bom para carreira jogar ao lado de Ronaldo".

O próprio atleta já falava ontem como reforço do Corinthians. "Pelo que falei com meus empresários está tudo bem [o negócio]. Jogar no Corinthians será lindo. Sei que sua torcida é muito grande e que Carlitos [Tevez] fez muito sucesso no clube. Oxalá eu tenha o mesmo sucesso", disse, citando Tevez, campeão brasileiro em 2005 e hoje no Manchester City.

A notícia pegou a diretoria corintiana de surpresa. Mario Gobbi, diretor de futebol, entrou imediatamente em contato com Walter Martinho, um dos sócios da agência que intermediava a transação. "O negócio está de pé. Estamos conversando com a diretoria do Huracán", disse Martinho.

A intenção do Corinthians é comprar 80% dos direitos sobre Defederico."É um jogador que é unanimidade entre todos os observadores do futebol sul-americano. Está tudo muito bem encaminhado", garantiu Mano Menezes.