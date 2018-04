Hyoran ainda vive euforia por gol: 'Vi o lance mais de mil vezes'

O meia Hyoran, do Palmeiras, ainda está com a cabeça no último domingo. O jogador entrou em campo apenas pela quinta vez com a camisa do clube para definir o clássico com o São Paulo com um gol, já no fim. Foi a primeira vez que ele marcou pelo time e o feito continua a deixá-lo a ponto de mesmo dias depois da partida, continuar a ver o gol repetidamente.

"Vi o gol mais de mil vezes. Vi o lance de vários ângulos. Minha alegria é imensa, da forma como foi, pelo gol que vai ficar marcado na história", comentou nesta quarta-feira o jogador em entrevista coletiva. Hyoran fez o último na vitória por 4 a 2 no clássico de domingo, no Allianz Parque, e vibrou por ter sido o primeiro dele desde que chegou ao clube, em janeiro.

Pouco acionado no ano, Hyoran revelou ter ficado surpreso quando o técnico Cuca lhe chamou para entrar. "Eu fiquei surpreso e pensei que era a minha hora. O jogo estava difícil, empatado em 2 a 2. Então, passou muita coisa na minha cabeça. Apenas pedi discernimento a Deus para entrar no jogo e está lúcido", disse o meia, revelado pela Chapecoense.

Hyoran contou na entrevista coletiva que antes de ter marcado o primeiro gol, chegou a ficar desanimado com as poucas chances de jogar. "Você é ser humano, quer jogar, mas como não joga, chega em casa triste. Mas tem que botar os pés no chão. Minha esposa me deu uma força grande e chorou quando eu entrei. Ficou mais alegre ainda quando fiz o gol", disse.