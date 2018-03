Iago comemora espaço no Inter, mas diz que ainda precisa evoluir

Um dos responsáveis pela boa fase do Inter neste início de temporada, o lateral Iago mostrou maturidade nesta sexta-feira ao admitir que ainda precisa evoluir para garantir seu espaço entre os titulares. O jogador de apenas 20 anos é cria da base do clube e fez sua melhor apresentação pelo Inter nesta quinta, na vitória sobre o Cianorte, pela Copa do Brasil. Ele marcou um gol e deu a assistência para o outro gol da equipe gaúcha.

"A gente sempre precisa melhorar alguma coisa. Procuro aperfeiçoar a marcação e os cruzamentos. Estou treinando bastante para ter mais tranquilidade na frente, para quando chegar na linha de fundo não fazer um cruzamento só por fazer. É preciso ter calma, saber pisar na bola para procurar abrir o espaço para fazer o gol", disse Iago.

Campeão do Brasileirão de Aspirantes de 2017 pelo Inter, o lateral ganhou a oportunidade no time profissional por causa da lesão do titular Uendel. Ele já soma nove partidas, dois gols e duas assistências na equipe profissional.

"Quando a gente está em um grande clube que nem o Inter, tem que estar sempre preparado, pois sempre haverá uma oportunidade, seja por lesão ou por cartão de algum companheiro. O Odair [Hellmann, técnico] nos alertou sobre isso no início da temporada", afirmou o lateral, antes de revelar as dificuldades enfrentadas na base.

"Logo no começo foi meio complicado, é tudo novo, é outro ambiente, mas depois fui me soltando. Agora estou mais tranquilo, pois todos os companheiros dão segurança", declarou Iago, que disse já ter jogado como atacante. "Joguei algumas partidas improvisado como atacante. Isso ajuda para tomar uma decisão rápida diante de um adversário. Sempre ajuda no ataque."

Iago, assim como os demais titulares do jogo de quinta, fez apenas exercícios regenerativos no treino realizado na tarde desta sexta-feira. Os demais jogadores fizeram trabalho físico na academia e no gramado. O time voltará a treinar na manhã deste sábado e terá folga no domingo, porque não jogará nesta rodada do Campeonato Gaúcho.

O próximo compromisso da equipe será contra o Cruzeiro, de Porto Alegre, na quarta-feira, dia 7, em Gravataí, pelo Estadual.