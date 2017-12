Iaquinta sofre queda e machuca dedão em treino da Itália O atacante italiano Vincenzo Iaquinta machucou o dedão da mão esquerda durante o treinamento realizado nesta segunda-feira, quando perdeu o equilíbrio e tentou evitar a queda. Ele foi levado a um hospital nos arredores da concentração da Itália para ser examinado. Mas o médico da delegação, Enrico Castellacci, adiantou que não houve fratura no dedo e que Iaquinta deverá estar em plenas condições para o jogo desta quinta, contra a República Checa. "Não acho que haverá problema algum". Iaquinta saiu do banco e entrou durante a partida de estréia da Itália, contra Gana, e marcou o segundo gol da vitória por 2 a 0. Ele também entrou durante o jogo contra os Estados Unidos, que terminou empatado pro 1 a 1. A Itália lidera o grupo E, com quatro pontos. Gana e República Checa dividem a vice-liderança, com três. Mas até a equipe dos Estados Unidos, com apenas um ponto, ainda tem chances de classificação.