Iarley deve jogar a final pelo Boca O Boca Juniors deve ter o brasileiro Iarley como titular na primeira partida da final da Copa Libertadores, quarta-feira, contra o colombiano Once Caldas, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires. Pelo menos foi o que mostrou o técnico Carlos Bianchi no treino do time argentino nesta segunda-feira. Iarley deve entrar no lugar do colombiano Fabian Vargas, que foi expulso na semifinal contra o River Plate. Além dele, o Boca não terá Carlos Tevez, outro que recebeu o vermelho no último jogo - seu substituto será Barijho.