Iarley diz que precisa evoluir no Corinthians

Principal destaque do Corinthians no empate por 1 a 1 com o Monte Azul, domingo, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, o atacante Iarley acredita que ainda pode melhorar. Autor do gol do time do Parque São Jorge na partida, ele lamentou as chances desperdiçadas e disse que precisa melhorar o condicionamento físico.

"Acho que ainda falta um pouco, aprimorar a parte física. No meu caso, a parte da finalização também. Tive mais duas oportunidades de marcar, mas paciência. Foi válido o meu desempenho e também o desempenho do time, que está de parabéns porque correu bastante", afirmou.

Com 35 anos, Iarley não acredita que a idade elevada dos jogadores corintianos possa afetar o desempenho da equipe na temporada. "O que vale realmente é o desempenho dentro de campo e a gente está correndo bem e desempenhando um bom papel", avaliou.