Iarley estréia neste sábado no Inter A estréia do atacante Iarley é a novidade do Internacional para o jogo contra o São Paulo, neste sábado, no Morumbi. O jogador retorna ao futebol brasileiro depois de passagens pelo Boca Juniors, da Argentina (2003 e 2004), e pelo Dorados, do México (2004 e 2005). Iarley irá entrar no lugar de Gustavo, que torceu o tornozelo, e tem a missão de fazer os gols que o ataque do Inter anda devendo. Afinal, a falta de um centroavante de referência na área adversária é problema crônico do Internacional desde que Christian deixou o Beira-Rio, em 1998. Somente nos últimos dois anos passaram pela posição, sem dar certo, atletas como Oséas, Rogério Gaúcho, André, Dauri, Diego e Souza. A principal modificação do time, no entanto, será um reforço na estrutura defensiva. Assustado com os três gols que o Inter levou dos reservas do Fluminense, no domingo passado, o técnico Muricy Ramalho afastou o volante Ricardinho e vai escalar Edmilson com a única função de marcar e proteger os zagueiros. A tarefa de armar jogadas ficará com outros dois jogadores do setor, Perdigão e Tinga. O treinador também substituirá o zagueiro Índio, por Vinícius, e o ala-esquerdo Jorge Wagner, por Alex - os dois titulares estão suspensos. O Internacional é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro, com 13 pontos, e pode avançar para a quarta posição nesta rodada, se for beneficiado por tropeços do Corinthians, Juventude, Santos, São Caetano e Coritiba.