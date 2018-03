Iarley faz primeiro treino no Boca O atacante Iarley, ex-Paysandu, fez seu primeiro treino com os companheiros do Boca Juniors, nesta quarta-feira. E se disse encantado com o que viu. ?O Boca é o ponto mais alto que existe para um jogador de futebol.? Iarley fez o gol da vitória do Paysandu em La Bombonera pela Copa Libertadores da América.