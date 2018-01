Iarley herda com talento a 10 de Maradona Os locutores do canal FoxSports, na Argentina, estavam impressionados com o desempenho do camisa 10 do Boca Juniors na partida contra o Colón, em setembro, pela Copa Sul-Americana. ?É um fenômeno, um fenômeno!?, diziam. Naquele jogo, o meia brasileiro Iarley marcava o primeiro gol pela nova equipe e confirmava o que dele se esperava. Assim, entrava no coração dos fanáticos torcedores do Boca e vencia na Argentina, eterna rival do Brasil. ?Minha recepção aqui foi ótima?, disse o brasileiro de 29 anos. Leia mais no Jornal da Tarde