Iarley marca e Corinthians empata com o Monte Azul O ano do centenário do Corinthians começou oficialmente com um empate. Com um gol do estreante Iarley e boa atuação do contrariado Souza, o time do Parque São Jorge ficou no 1 a 1 com o Monte Azul, neste domingo, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela rodada de abertura do Campeonato Paulista.