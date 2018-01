Iarley pode jogar no Veracruz do México Depois de conquistar com carisma e bom futebol os torcedores do Boca Juniors, o meia brasileiro Iarley - campeão da Copa Intercontinental - pode trocar a camisa 10 do time argentino pela 9 vermelha do Veracruz, informou nesta segunda-feira o diretor esportivo do clube mexicano, Gustavo Parente. ?O jogador virá, só falta assinar o contrato. Os dirigentes do Boca estão dispostos e ele também?, garantiu.