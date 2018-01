Ibase encaminhará mensagens à Fifa A incidência de manifestações racistas contra jogadores de futebol levou o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) a lançar no final de março uma campanha de combate ao preconceito pela Internet. A entidade já recebeu mais de 1.500 mensagens pelo correio eletrônico, a grande maioria em tom de indignação pelas atitudes de torcedores europeus contra jogadores brasileiros. Os e-mails vão ser enviados à Fifa e à Uefa, entidade responsável pela organização do futebol na Europa. A Confederação de Futebol da Espanha também vai receber as mensagens, por causa dos casos mais recentes envolvendo atletas do Brasil que atuam naquele país. De acordo com o cientista político Luciano Cerqueira, o objetivo do Ibase é mobilizar a sociedade para discutir formas de combate ao racismo. As petições que serão enviadas as entidades esportivas estão disponíveis no site www.racismonofutebol.org.br. Um dos coordenadores da campanha, Cerqueira disse que o Ibase também vai agir contra atitudes racistas no futebol, praticadas no território brasileiro. "Podemos estender a remessa dos e-mails à CBF ou à Confederação Sul-Americana de Futebol", disse, depois de lamentar a agressão sofrida pelo atleta Grafite, do São Paulo, ofendido por Desábato, do time argentino Quilmes, na quarta-feira, no Morumbi. Antes mesmo desse episódio, o Ibase já programara uma ação para o domingo, no Maracanã, durante a decisão da Taça Guanabara, entre Fluminense e Volta Redonda. Estará com 15 voluntários no estádio, a fim de obter adesão à campanha. "O Ibase está articulado com 40 organizações não-governamentais nesse projeto", contou Cerqueira. "E o mais interessante é que a maior parte desses grupos não é necessariamente ligado ao movimento negro." De acordo com o cientista político, o zagueiro Roque Júnior, do Bayer Leverkusen e da seleção brasileira, já aceitou ceder sua imagem à instituição para gravar mensagens de combate ao racismo. O Ibase foi criado em 1981 pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, e ganhou notoriedade ao lançar a campanha de combate à fome conhecida como Ação da Cidadania.