Íbis acerta parceria com Hertha O Íbis já não é mais o mesmo. O time que se orgulha de ser "o pior do mundo" agora resolve levantar vôo e faz parcerias internacionais. A primeira, já acertada, é com o Hertha Berlim, que quinta-feira apresentou Luizão como seu mais recente contratado. O clube pernambucano terá como reforço três jogadores do ?co-irmão? alemão. O trio estréia em agosto. A nova etapa na vida do time pernambucano, que em 15 de novembro completa 64 anos de muitas derrotas, foi anunciada com orgulho pelo presidente Carlos Alberto Pinto de Carvalho. O dirigente disse que o intercâmbio com o Hertha Berlim faz parte de "ambicioso projeto". Se der certo, deve ser estendido brevemente a um time da Bélgica, por enquanto mantido em sigilo. Os estrangeiros que vêm do país vice-campeão do mundo são o zagueiro-central Christian Muller, o lateral-esquerdo Felix Klump e o meia Thorsten Brandes. Os três seriam apenas o primeiro sinal do início de uma reviravolta no Íbis. Em pouco tempo, o time passaria de saco de pancadas juramentado e com direito a inscrição no Livro dos Recordes a clube respeitado e forte. Uma espécie de ?São Caetano do Nordeste?, se tudo sair como espera Carlos Alberto Pinto de Carvalho. Se o crescimento se consolidar, o Íbis deixará pra trás proezas conquistadas a duras penas, com surras famosas, milhares de gols sofridos e infindáveis derrotas. Marcas como a do goleiro Jagunço ficarão como lembranças de um tempo "mais romântico" do time. O número 1 titular da equipe apanhou 366 vezes a bola dentro de suas redes nos anos 70. Eudes, seu sucessor, levou 120 em apenas duas temporadas. Recordes que dificilmente serão superados. O Íbis computava, em suas estatísticas atualizadas até o ano passado, 120 gols marcados em campeonatos oficiais. Em contrapartida, a defesa havia levado 3.700. Um de seus atacantes mais famosos foi Mauro Shampoo, centroavante raçudo e dedicado, que por dez anos honrou a camisa do clube e fez... um gol. Há outros aspectos que enchem de satisfação os torcedores do "velho" Íbis, calculados, por alto, em torno de 1.000 pessoas. Ainda em 2001, por exemplo, apenas quatro fãs assistiram à derrota por 4 a 1 para o Internacional. Nova marca histórica. Em 1998, a diretoria convidou os juvenis do Santa Cruz para a festa dos 60 anos. Seria uma forma de obter vitória, já que os rivais eram adolescentes inexperientes. A meninada desrespeitou os anfitriões e venceu por 6 a 2. Mas isso pode ficar apenas no passado, se vingar a idéia do Íbis internacional.