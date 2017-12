Íbis desafia Flamengo para amistoso: 'Quem sabe ganham uma taça'

A pré-temporada do Flamengo não teve o resultado que os torcedores rubro-negros esperavam. Em dois jogos amistosos, contra Ceará e Santa Cruz, o time comandado por Muricy Ramalho acabou derrotado. O desempenho rendeu até uma brincadeira por parte do Íbis, autointitulado o pior time do mundo, neste domingo.

"Atenção. Em breve tem a taça Íbis, vamos convidar o Flamengo. Quem sabe assim ele ganha uma taça", provocou o clube por meio de sua conta no Twitter. O time ainda chamou os internautas para endossar a campanha com a hashtag "aceita Flamengo".

Contra o Ceará, na última quarta-feira, o time carioca empatou o jogo no tempo normal por 3 a 3 e acabou derrotado nos pênaltis. O vencedor saiu com a Taça Asa Branca. Já neste domingo, vitória do Santa Cruz por 3 a 1 sobre os rubro-negros garantiu a Taça Chico Science.

No ano passado, quando o Vasco brigava contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro - acabou caindo para a Série B -, o Íbis já havia mostrado seu bom humor nas redes. "Em breve: Íbis x Vasco. Valendo o título de pior time do mundo", escreveu o clube nas redes sociais.