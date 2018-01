?Íbis paulista? comemora fim de jejum Os jogadores do XV de Caraguatatuba não conseguiam disfarçar a euforia após a vitória de 2 a 0 sobre o Guarulhos, neste domingo à tarde, pela oitava rodada do Campeonato Paulista da Série B1 - quarta divisão. Afinal, o time se livrava do peso de ficar sem vencer uma partida por dois anos. Foram 21 meses e 20 dias sem uma vitória sequer. De lá para cá foram 30 jogos com cinco empates e 25 derrotas, com 24 gols marcados e 104 sofridos. A campanha deu notoriedade ao XV, que desbancou os números que consagravam o Íbis-PE como pior time do Mundo. O presidente do ?Leão do Litoral?, José Carlos, o Kibinho, disse que a vitória é sinal de novos tempos para o clube. "Isso mostra que nosso trabalho começa a dar certo. Espero que mudanças aconteçam conosco", disse Kibinho, que iniciou seu mandato no dia 1 3 de janeiro deste ano. Concentrados em uma Pousada em Maranduba, uma praia de Ubatuba, Litoral Norte de São Paulo, os atletas estavam com o semblante diferente e um dos mais contentes era o lateral-esquerdo Gil, que fez o gol que abriu a vitória histórica. "Comemoramos muito, pois essa marca negativa pesava muito. Tínhamos que mudar esse quadro. Fiquei ainda mais alegre por ter sido com um gol meu", disse Gil, que dividiu a atenção com João Paulo, autor do segundo gol. Mesmo com a importância do gol, Gil dispensa o status de herói, enquanto escuta uma música sertaneja e admira a bela paisagem praiana. "Trabalhamos todos juntos e sofríamos juntos. Na vitória, não foi diferente: o esforço de todos juntos", destacou o lateral. Sofrendo uma maré de azar que parecia infindável, com a falta de um jogo de camisas e até furtos à sede social do clube, o presidente Kibinho disse que a parceria que o time procurava finalmente chegou. A Construtora Terra Sol vai cuidar de todas as despesas dos jogadores, como transporte, alimentação e pagamento de salários. "Minha preocupação é social, dar alimentação e deixar o salário em dia, pois os atletas são esforçados. Estamos conseguindo as parcerias, finalmente", disse. Agora o time soma cinco pontos, e ocupa a penúltima colocação na tabela de classificação do Grupo 2, à frente do próprio Guarulhos apenas nos critérios de desempate - ambos têm cinco pontos. A próxima partida será diante do União Mogi, time que quebrou um jejum, no começo do mês, de 1 ano e 18 dias sem uma vitória. No primeiro turno, precisando acabar com a longa seca, os dois times empataram em 1 a 1, no dia 13 de abril, prolongando o sofrimento. Agora, Kibinho acha que os dois times vão jogar ?sem tanta responsabilidade nas costas".