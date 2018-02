Ibope aponta empate técnico entre Andrés e Paulo Garcia na eleição do Corinthians

O empresário Paulo Garcia e o deputado federal Andrés Sanchez estão tecnicamente empatados na liderança para a disputa da presidência do Corinthians, segundo dados divulgados pelo Ibope a que o Estado teve acesso com exclusividade. De acordo com a pesquisa, Paulo Garcia aparece na liderança com 26% das intenções de votos, seguido por Andrés com 25%.

Antônio Roque Citadini aparece com 14%, na terceira colocação. Felipe Ezabella e Romeu Tuma Júnior estão empatados com 9%, de acordo com a pesquisa. Votos brancos, nulos ou para nenhum dos candidatos somam 3%. Os entrevistados que não sabem em quem votar ou não responderam somam 15%. Segundo o Estado apurou, a pesquisa foi encomendada por Paulo Garcia. O Ibope não confirmou e disse apenas que estava impedido de revelar quem o contratou.

A pesquisa ouviu 400 associados do clube. A primeira rodada aconteceu entre os dias 15 e 20 de janeiro e a segunda foi realizada entre 26 e 31 do mesmo mês. A margem de erro apontado pelo Ibope é de cinco pontos porcentuais para mais ou para menos sobre o resultado encontrado no total da amostra. A pesquisa tem nível de confiança de 95%.

Na primeira rodada, Andrés aparecia na frente com 29% das intenções de votos. Paulo Garcia e Citadini estavam empatados em 20%. E Ezabella e Tuma juntos em terceiro, com 8%. Votos brancos e nulos (ou nenhum dos candidatos) somavam 3%. Os que não sabiam em quem votar ou não responderam registravam 13%.

A pesquisa também analisou o potencial de voto e a rejeição dos candidatos ao cargo de Roberto de Andrade. A pergunta aos associados foi: “Com relação ao (nome do candidato), o (a) sr (a) diria que com certeza votaria, poderia votar, não votaria de jeito nenhum ou não sabe/não respondeu. Na segunda rodada de pesquisa, a mais recente, Andrés Sanchez aparece com 25% das intenções de votos. Os associados disseram que votaria com certeza nele. Garcia aparece com 24%, Citadini 14%, Tuma 10% e Ezabella 9%. Já entre os que não votariam de jeito nenhum no candidato, Tuma aparece na frente, com 48% das respostas, seguido por Ezabella, com 43%, Andrés, 37%, Citadini, 35%, e Paulo Garcia com 27%. A eleição para presidente do Corinthians ocorre sábado, a partir das 9h, no Parque São Jorge.