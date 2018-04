Ibrahimovic avisa que pretende continuar no PSG

Principal destaque do Paris Saint-Germain na conquista do título do Campeonato Francês, que acabou com um jejum de 19 anos do clube sem ser campeão nacional, o atacante sueco Ibrahimovic tem sido envolvido em rumores na imprensa europeia sobre uma possível transferência. Mas ele tratou de avisar nesta terça-feira que pretende continuar no PSG, onde ainda tem contrato por mais duas temporadas.

Astro de 31 anos, com passagens por grandes equipes como Milan, Barcelona e Inter de Milão, Ibrahimovic foi contratado pelo PSG nesta temporada, em mais um investimento milionário do clube francês em reforços nos últimos anos. E deu enorme resultado, liderando o time na conquista do título antecipado e tornando-se o artilheiro isolado do campeonato, já com 27 gols marcados.

"Muita gente tem me perguntado sobre meu futuro. Ainda tenho dois anos de contrato e o clube continua crescendo, ficando cada vez maior. Pessoalmente, me sinto parte desse processo. Acredito que vou continuar sendo parte do projeto", afirmou Ibrahimovic, em entrevista ao site do PSG, quando tentou acabar com as especulações sobre uma possível transferência na próxima temporada.

O atacante sueco também aproveitou para esclarecer a polêmica em que se envolveu durante a comemoração do título no vestiário do PSG, após o jogo do último domingo, quando discutiu com o dirigente brasileiro Leonardo. Segundo Ibrahimovic, ele estava irritado por ter ficado no exame antidoping, sem poder celebrar com os companheiros, e, por isso, reclamou com o cartola do clube.

"Quando voltei ao vestiário (após ficar um bom tempo fazendo exame antidoping), estava muito nervoso e fui explicar para o Leonardo o que tinha acontecido. Disse para ele que estavam estragando meu momento (de comemoração) com o time. Foi apenas isso, nada mais. Não tem nada com o Leo, apesar do que os jornais disseram e as imagens da televisão mostraram", afirmou Ibrahimovic.