Ibrahimovic brilha, PSG passa fácil pelo Nice e dispara no Francês

O resultado fez a equipe abrir ainda mais distância na liderança da competição, com 45 pontos, 16 de vantagem para o segundo colocado Caen. Na próxima rodada, domingo que vem, dia 13, o PSG duela com o Lyon em casa. Já o Nice ficou na quinta posição, com 25 pontos, e perdeu a chance de entrar na zona de classificação para as competições europeias. No dia 12, sábado, viaja para encarar o Reims.

O tranquilo triunfo do PSG nesta sexta começou a ser escrito aos 33 minutos, quando Ibrahimovic e Matuidi fizeram linda tabela, o atacante foi à linha de fundo e tocou para Cavani empurrar para o gol vazio. Aos 42, o juiz viu pênalti de Hult em Ibrahimovic e expulsou o zagueiro. O sueco bateu e marcou o segundo.

Com o placar ampliado e vantagem no número de jogadores, o PSG relaxou na etapa final, mas marcou o terceiro aos 16, quando Ibrahimovic recebeu de Di María na área e bateu no canto do goleiro para selar o placar. O show do sueco estava completo e ele ainda realizou um belo gesto, ao dar a camisa de jogo a um jovem torcedor quando foi substituído.