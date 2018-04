Ibrahimovic celebra estreia brilhante nos EUA: 'Mostrei um pouco de Zlatan'

Nem o próprio Zlatan Ibrahimovic poderia ter escrito um roteiro melhor para sua estreia no Los Angeles Galaxy. O astro sueco saiu do banco de reservas e marcou duas vezes na sua primeira partida pelo clube, no último sábado, o levando a transformar uma desvantagem de 3 a 0 em uma vitória pelo placar de 4 a 3 sobre o Los Angeles FC, pela MLS, a principal liga de futebol dos Estados Unidos. Após o duelo, então, disse ter dado uma demonstração do seu talento aos torcedores que pediam a sua entrada em campo.

"Eu mostrei a eles um pouco de Zlatan", disse Ibrahimovic, que definiu o triunfo com um gol de cabeça nos acréscimos do segundo tempo após um cruzamento de Ashley Cole, o que provocou o delírio no público presente StubHub Center. "Depois disso eu pensei: 'Parem o jogo agora, eu simplesmente não quero sentir mais adrenalina'".

Ibrahimovic entrou em campo aos 26 minutos do segundo tempo e marcou logo no seu primeiro toque na bola. Aos 31, ele aproveitou sobra e emendou de primeira, de muito longe, encobrindo Tyler Miller e marcando um golaço.

O sueco, que ainda busca sua condição física ideal depois de passar por uma cirurgia no joelho em abril de 2017, disse que sua intenção era mais economizar energia do que fazer um gol tão bonito. "Eu sentia que tinha jogado 40 partidas e eram apenas 20 minutos. Eu disse para mim mesmo: 'Desta vez vou chutar ao invés de correr com a bola'. Foi a bola que entrou, queria poupar energia para jogar mais 15 minutos".

Não importa qual a intenção, ele deixou atordoado o técnico do Galaxy, Sigi Schmid, que destacou o talento necessário para acertar um chute de tão longe. "Isso é ter nível mundial, não é ensinado em nenhum lugar. Não se pode fazer algo brilhante a menos que você tente, e Ibrahimovic é a definição perfeita do cara que sempre se arrisca a fazer algo brilhante. Esse gol vai rodar o mundo. Tenho certeza que será a sensação no YouTube, foi fantástico", disse.