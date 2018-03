Ibrahimovic chega 'faminto' ao Galaxy e diz: 'Não se preocupem com a minha idade'

O sueco Zlatan Ibrahimovic foi apresentado nesta sexta-feira como novo reforço do Los Angeles Galaxy. Com o bom humor característico e sem qualquer sinal de modéstia, o extrovertido atacante se disse "faminto" para atuar na Major League Soccer (MLS, principal liga de futebol dos Estados Unidos) e celebrou a chegada ao país.

"O leão está faminto", avisou o sueco, que quer deixar sua marca em Los Angeles. "Se eles (pessoas da cidade) não me conhecem, vou fazer questão que me conheçam. Eu espero ser um bom exemplo para os jovens fãs da equipe e que eles um dia possam jogar ainda melhor do que eu."

Ibrahimovic foi recebido no aeroporto pelos torcedores do Galaxy, com o status de quem é um dos grandes atacantes do futebol mundial nos últimos tempos. Ele estava no Manchester United, onde teve a lesão mais grave da carreira, no joelho, em abril de 2017. De volta, sofreu com a falta de espaço e foi liberado pelo clube para assinar com o Galaxy.

Aos 36 anos, o jogador deverá viver a última página de sua carreira profissional nos Estados Unidos. Mas nem isso diminui sua ambição e certeza de que fará história com a camisa do time californiano. Para garantir isso, ele se inspirou no filme "O Curioso Caso de Benjamin Button", em que o protagonista rejuvenesce com o passar do tempo.

"Eu me sinto jovem. Já disse uma vez, sou como Benjamin Button. Eu nasci velho, agora vou morrer jovem. Então, não se preocupem com minha idade. Quando eu cheguei na Inglaterra, todos disseram que eu estava velho, que cheguei em uma cadeira de rodas. Depois de três meses, conquistei o país e disseram que eu estava voando. São apenas números", afirmou.

O Galaxy é o nono clube da carreira de Ibrahimovic, que já passou por Malmö, Ajax, Juventus, Inter de Milão, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain e Manchester United. Mal chegou, o atacante já participou do primeiro treino com os companheiros e ficará no banco de reservas neste sábado, no duelo local diante do Los Angeles FC.

"O técnico (Sigi Schmid) quer me aprontar, quer que eu conheça como as coisas funcionam. Se o treinador precisar de mim o jogo todo, estarei lá o jogo todo. Se for um minuto, estarei lá por um minuto. Estarei lá para ajudar, me esforçar e fazer o que sou bom", comentou.