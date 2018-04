Ibrahimovic deve estrear pelo Barcelona contra Man City

"Ele está em boa forma e estamos planejando que ele jogue uma parte", disse o técnico Pep Guardiola numa entrevista coletiva nesta terça-feira.

Ibrahimovic foi contratado da Inter de Milão no mês passado numa negociação que incluiu a ida do camaronês Samuel Eto'o para o time italiano, mas ainda não pôde entrar em campo pelo novo clube porque sofreu uma contusão durante uma turnê pelos Estados Unidos com seu ex-time.

O também atacante Lionel Messi, que sofreu uma lesão muscular na coxa, também foi liberado pelo departamento médico para disputar o amistoso que vale o Troféu Joan Gamper, tradicional partida que abre a temporada do Barcelona em seu estádio Camp Nou.

(Reportagem de Iain Rogers)