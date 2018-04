Ibrahimovic deve estrear pelo Barcelona na quarta-feira

Os atacante Zlatan Ibrahimovic deve disputar a sua primeira partida pelo Barcelona na quarta-feira, em amistoso contra o Manchester City no Estádio Camp Nou. De acordo com o departamento médico do clube espanhol, o jogador sueco está recuperado de uma lesão e liberado para atuar, em partida válida pelo Troféu Joan Gamper, de caráter amistoso. O astro argentino Lionel Messi também vai reforçar o Barcelona no jogo.

Ibrahimovic está pronto para fazer a sua estreia pelo atual campeão espanhol e da Liga dos Campeões, depois de se recuperar de uma cirurgia na mão esquerda. Para tirar o atacante sueco da Inter de Milão, o Barcelona desembolsou 66 milhões de euros (aproximadamente R$ 175 milhões) e cedeu o camaronês Samuel Eto''o.

"Ele parece estar bem, ele está bem adaptado ao time", disse Guardiola, técnico do Barcelona. "Nós estamos pensando em ele jogar um pouco amanhã, para recuperar o ritmo que perdeu", completou o treinador, confirmando a estreia de Ibrahimovic.

Já Messi se recuperou de uma lesão na perna direita que deixou o jogador fora da primeira final da Supercopa da Espanha, vencida pelo Barcelona por 2 a 1, no domingo, e do amistoso entre a Argentina e a Rússia, na última quarta-feira, e também deve enfrentar o Manchester City.