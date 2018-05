Ibrahimovic diz que deveria ter marcado o dobro de gols pelo Manchester

Com seis gols em 11 jogos pelo Campeonato Inglês, Zlatan Ibrahimovic não está indo exatamente mal no Manchester United. Mas ele queria mais, muito mais. Nesta terça-feira o site do clube publicou uma entrevista com o atacante sueco, que acredita que poderia ter marcado pelo menos o dobro de vezes.

"Eu acho que eu poderia ter feito o dobro de gols do que eu fiz. Perdi ótimas chances que não vi eu mesmo fazendo. Mas é um jogo diferente aqui (na Inglaterra). Aqui, é diferente na comparação com outras (ligas) que joguei antes. Quando você joga um jogo aqui, não tem um time controlando, é ataque defesa, ataque defesa, ataque defesa", avaliou o sueco que afirma, entretanto, que está feliz com sua performance até aqui. "Eu sei que posso fazer mais, que o time pode fazer mais. Eu quero fazer mais e vou fazer", prometeu.

Com o United apenas no sexto lugar do Campeonato Inglês, com 18 pontos contra 26 do líder Liverpool, Ibrahimovic mostrou que segue otimista. "Nós temos um misto de idades, com jogadores experientes e jovens. A qualidade está aqui. Acho que podemos conseguir grandes coisas. Nós apenas precisamos achar o 'clique' onde achamos uns aos outros", opinou.

O sueco ainda se desculpou por ter recebido seu quinto cartão amarelo na competição, que o tira exatamente do clássico contra o Arsenal, no dia 19. "Este é um jogo que eu queria jogar. Mas eu tenho confiança em meus companheiros de equipe e sei que eles podem vencer sem mim", apostou.