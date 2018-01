Ibrahimovic diz que já faz parte da história do Paris Saint-Germain Em um breve balanço dos seus três anos e meio no Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic afirmou neste feriado que já faz parte da história do clube francês. O atacante já conquistou nove títulos com a camisa do PSG, mas admite que ainda falta o principal: o troféu da Liga dos Campeões.