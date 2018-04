Ibrahimovic diz que não teme enfrentar Espanha

O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, da Inter de Milão, afirmou nesta quinta que não teme enfrentar a Espanha pelo grupo F das Eliminatórias para Eurocopa de 2008, mas reconheceu a qualidade desta equipe. "São uma equipe muito boa. Têm bons jogadores e muitas opções para cada posição. A Suécia tem que ter paciência, pois a Espanha gosta de conduzir a bola e temos que jogar bem para fazer uma boa partida. Não temos medo, temos muito respeito e é divertido e agradável jogar em um estádio maravilhoso", declarou. Além disso, o artilheiro sueco comentou os episódios de violência vividos no último final de semana e disse que não teme continuar na Itália apesar destes problemas. "Não temo quando jogo, pois há muita proteção", declarou. O atacante sueco também comentou as declarações do zagueiro Fabio Cannavaro, que se dizia "feliz" por jogar na Espanha. "Todos os jogadores têm contratos bons e longos e não são responsáveis. Cannavaro fez seus comentários e eu também sou um homem de sorte por jogar na Itália. Estou muito feliz e não vejo outros caminhos para mim", concluiu.