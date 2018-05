Ibrahimovic e Cavani marcam, PSG ganha mais uma e dispara na França

O Paris Saint-Germain já conta os dias para confirmar mais um título francês para sua coleção. Em meio a um campeonato que ficará marcado pela facilidade da equipe da capital, os comandados de Laurent Blanc venceram mais uma vez nesta quarta-feira, desta vez diante do Lorient, que caiu por 3 a 1 no Parc des Princes.

O resultado levou o PSG a incríveis 66 pontos em 24 jogos, ainda invicto na competição. Sem adversários à altura, a equipe fará no domingo o clássico diante do Olympique de Marselha, fora de casa. O Lorient, por sua vez, é o 12.º colocado, com 30 pontos, e recebe o Montpellier no sábado.

A vitória desta quarta começou a ser desenhada logo aos cinco minutos, quando Ibrahimovic deu enfiada precisa para Cavani, que driblou o goleiro e tocou para a rede. O gol relaxou os parisienses, que sofreram o empate pouco depois. Aos 18, Waris deu linda assistência de letra para Raphael Guerreiro marcar.

A invencibilidade do PSG parecia correr riscos, até que no segundo tempo Ibrahimovic voltou a aparecer. Aos nove minutos, ele recebeu cruzamento da esquerda e escorou para marcar. Já aos 23, Kurzawa fechou o placar. O lateral aproveitou sobra na área para bater de primeira, cruzado, marcando um lindo gol.