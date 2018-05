Ibrahimovic e Higuaín dão vitórias a Barcelona e Real

Tanto o campeão Barça como o vice Real estavam sem jogadores importantes. Lionel Messi perdeu o confronto catalão por causa de uma torção no tornozelo. O Real enfrentou o rival sem o suspenso Cristiano Ronaldo e o lesionado Kaká.

Depois de um primeiro tempo duro no estádio Mestalla, o atacante argentino Higuaín marcou de cabeça aos 9 minutos do segundo tempo, graças a um cruzamento de Karim Benzema. Em seguida o artilheiro do campeonato espanhol, David Villa, igualou com seu 12o gol na temporada.

Marcelo armou a jogada para Higuaín fazer seu segundo aos 20 minutos do tempo complementar. A 10 minutos do fim, o reserva Joaquin cravou o 2 x 2 pelo Valencia e o defensor Ezequiel Garay, que substituiu o lesionado Pepe antes do intervalo, fez o gol da vitória do Real aos 38 do segundo tempo.

O Barça lidera o campeonato com 39 pontos em 15 jogos, cinco à frente do Real, que tem um jogo a menos. O Valencia é terceiro, com 28, e o Sevilha, que enfrenta o Sporting Gijón no domingo, está mais um ponto atrás.

Colega de Higuaín na seleção argentina, Messi se lesionou na quarta-feira na partida da Liga dos Campeões contra o Dynamo de Kiev, mas foi ao Camp Nou antes do jogo para mostrar aos torcedores a Bola de Ouro que conquistou neste mês.

O atacante sueco Ibrahimovic converteu um pênalti para o Barcelona aos 39 minutos do primeiro tempo, depois de Baena derrubar Xavi na área. Foi seu 11o gol na temporada.

O Barça agora viaja a Abu Dhabi para participar do Mundial de Clubes da Fifa, onde enfrentará o mexicano Atlante, campeão das Américas do Norte e Central, na semifinal de quarta-feira.

O time tenta seu sexto troféu, que se uniria à Liga dos Campeões, campeonato espanhol, Copa do Rei e as Supercopas da Espanha e da Europa. A vitória sobre o Espanyol igualou o recorde de 15 jogos invicto na liga, antes mantido pelo time do técnico Terry Venables no começo da temporada 1984/85.