Ibrahimovic estreia com golaço e Manchester United bate Galatasaray por 5 a 2

A esperada estreia de Ibrahimovic pelo Manchester United aconteceu do jeito que os torcedores do time inglês imaginavam, com direito a golaço do craque e uma goleada sobre o adversário. Neste sábado, o centroavante sueco marcou de voleio na vitória em cima do Galatasaray por 5 a 2 no estádio Nya Ullevi, em Gotemburgo, na Suécia.

Os torcedores que lotaram as arquibancadas nem tiveram que esperar para ver o astro em ação. Ibrahimovic abriu o marcador logo aos quatro minutos do primeiro tempo. Após cruzamento da direita de Antonio Valencia, o atacante acertou belo voleio sem chances para o goleiro uruguaio Muslera.

Wayne Rooney ainda marcou duas vezes, Marouane Fellaini e Juan Mata garantiram a goleada. Sinan Gumus e Bruma diminuíram para os turcos. O Manchester United fará mais um amistoso, contra o Everton, na próxima quarta-feira, em Old Trafford. A primeira partida oficial na temporada será dia 7 de agosto, no Wembley, contra o Leicester, pelo Community Shield, que reúne o campeão da Copa da Inglaterra com o vencedor do Campeonato Inglês.

OUTROS JOGOS

Também neste sábado aconteceram outros amistosos entre clubes europeus. O Valencia goleou o Ilves por 4 a 1, com dois gols do brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo Moreno. Alcacer e Santi Mina completaram a vitória. Sentamu descontou.

O Sevilla passou pelo St. Pauli por 2 a 1 de virada com gols de Vitolo e Joaquin Correa. Bouhaddouz havia aberto o marcador. O Athletic Bilbao ficou no empate sem gols com o Nantes.

Em duelos entre ingleses, o Middlesbrough derrotou o Aston Villa por 3 a 1 e o Fulham bateu o Crystal Palace pelo mesmo placar. Já o Swansea City atropelou o Wolverhampton por 4 a 0, com dois gols de Routledge.