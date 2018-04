Ibrahimovic marca e Barça vence em estreia no Espanhol

O Barcelona mostrou nesta segunda-feira que vem forte para defender o título do Campeonato Espanhol. Em sua estreia pela competição, a equipe superou até a ausência de Lionel Messi - que pediu dispensa para se apresentar à seleção argentina - e não teve piedade do Sporting Gijón, vencendo por 3 a 0. De quebra, a torcida no Camp Nou ainda pôde ver o primeiro gol de Ibrahimovic com a camisa do Barça, quando o atacante sueco fechou o placar.

Além do gol de Ibrahimovic, o outro destaque do jogo foi a boa atuação do brasileiro Daniel Alves. Antes de se apresentar à seleção brasileira nesta terça-feira, o lateral-direito fez os cruzamentos para dois gols do Barça, que só marcou de cabeça na partida. Daniel apenas não participou do primeiro gol, que saiu logo no início. Aos 17 minutos, o time catalão cobrou escanteio da esquerda e Bojan cabeceou após desvio na primeira trave.

Ainda no primeiro tempo, o brasileiro já fez a sua primeira assistência. Com 42 minutos, Daniel cruzou com precisão e Keita fuzilou de cabeça, sem chances para o goleiro do Sporting. O Barça então administrou com facilidade a vantagem no segundo tempo e ampliou já aos 37. Em novo cruzamento do lateral da seleção brasileira, a zaga do time visitante desviou para trás e Ibrahimovic estava esperto na segunda trave para mergulhar de peixinho.

Com a vitória, o Barça segue bem no início da temporada europeia. Na última sexta-feira, a equipe catalã já havia conquistado o título da Supercopa da Europa sobre o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Além disso, o time levou também a Supercopa da Espanha, superando o Athletic Bilbao. Pelo Campeonato Espanhol, o Barça volta a campo somente no dia 13 de setembro, quando encara o Getafe fora de casa.