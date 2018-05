Ibrahimovic marca, mas Manchester United só empata em casa

Ibrahimovic encerrou um jejum de quase dois meses sem marcar gol no Old Trafford, mas não conseguiu evitar que o Manchester United tropeçasse em casa neste domingo. Mesmo jogando diante de mais de 70 mil torcedores, o time de José Mourinho não passou de um empate em 1 a 1 com o West Ham pela 13.ª rodada.

O West Ham abriu o placar logo aos 2 minutos, em jogada de bola parada. Payet bateu falta da meia direita, Sakho entrou de peixinho na bola no primeiro pau e fez 1 a 0. O empate só veio aos 21, em grande jogada dos dois craques do time. Pogba lançou na área, de longe, e colocou a bola na cabeça de Ibrahimovic, que desviou antecipando ao goleiro.

Outro astro do Manchester United que não deixou de ter seu momento de protagonista foi o técnico José Mourinho. Após lance que Pogba se atirou no chão e o árbitro não marcou falta, o treinador se revoltou, deu um soco no ar e um chute forte em uma garrafa. O juiz não gostou da atitude e expulsou Mourinho.

Com 20 pontos, o Manchester é só o sexto colocado, já oito pontos atrás do quarto colocado, o Arsenal, que por enquanto fica com a última vaga na Liga dos Campeões. Entre os dois está o Tottenham, com 24. O West Ham briga contra o rebaixamento, com 12, apenas um acima da zona de degola.

A situação do United só não é pior porque o Everton ficou estacionado nos 19 pontos ao perder para o Southampton por 1 a 0 também neste domingo. Austin marcou para os donos da casa logo no primeiro minuto. Com a vitória, o Southampton foi a 17 pontos, em 10.º lugar.