Ibrahimovic minimiza briga entre jogadores da Suécia A imprensa da Suécia só fala da briga entre Ljungberg e Mellberg, depois do 0 a 0 com Trinidad e Tobago, na estréia da seleção na Copa do Mundo, no sábado, em Dortmund. Para uma emissora de tevê, Ljungberg criticou o abuso de chutões da defesa. Foi o atacante Zlatan Ibrahimovic que evitou que os dois se pegassem a socos, disse o jornal Expressen. O jogador, no entanto, tratou de minimizar. "Esse tipo de coisa ocorre com freqüência. Nos clubes ocorrem quase que a cada dois dias. Logo, para mim não é novidade. Não vejo motivo para focarem tudo em uma discussão que ganhou dimensões maiores. Para mim não ocorreu nada, e isso porque eu estava a poucos metros dos dois", declarou Ibrahimovic, na coletiva desta terça-feira. O jornal critica o técnico Lars Lagerbaeck por tentar manter uma ?imagem idílica (tranqüila)? de equipe unida, quando está dividida nos ?clãs? de Mellberg e Ljungberg. E por tentar despistar o mau futebol contra Trinidad. A imprensa defende mudanças para o jogo contra o Paraguai, na quinta-feira, em Berlim, com o meio-campista Kaellstroem no lugar do veterano Svensson.