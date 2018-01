Ibrahimovic quebra recorde de gols marcados no Campeonato Francês pelo PSG

A vitória levou o PSG a 45 pontos no Campeonato Francês em 17 jogos, uma gigantesca vantagem de 16 pontos para o segundo colocado Caen, que recebe o Lille no sábado. O Nice é o quinto, com 25 pontos.

Edinson Cavani abriu o placar aos 35 minutos após cruzamento de Ibrahimovic antes de o atacante sueco ampliar no final da primeira etapa de pênalti, após a expulsão de Niklas Hult.

Ibrahimovic fez 3 x 0 na segunda etapa, chegando a 12 gols no campeonato nesta temporada e levando o total de gols marcados por ele no Campeonato Francês com a camisa do PSG a 86, superando o antigo detentor do recorde, Mustapha Dahleb, que marcou 85 gols com a camisa do clube na competição.

(Reportagem de Julien Pretot)