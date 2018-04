Ibrahimovic recebe suspensão de 1 jogo por expulsão e defenderá PSG nas quartas A Uefa anunciou nesta quinta-feira que aplicou uma pena mínima de um jogo de suspensão ao sueco Zlatan Ibrahimovic, do Paris Saint-Germain, pela sua expulsão no confronto diante do Chelsea, na semana passada, em Londres, pela Liga dos Campeões. Ele foi expulso por uma falta cometida no brasileiro Oscar, ainda no primeiro tempo do duelo que terminou em 2 a 2, e classificou a equipe francesa às quartas de final, após empate por 1 a 1 no jogo de ida das oitavas, em Paris.