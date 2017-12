Ibrahimovic se recupera e deverá jogar contra a Alemanha O técnico da seleção da Suécia, Lars Lagerback, disse nesta sexta-feira que o atacante Zlatan Ibrahimovic se recuperou de uma lesão na virilha e deverá jogar contra a Alemanha, neste sábado, na primeira partida válida pelas oitavas-de-final da Copa. Ibrahimovic se contundiu durante o aquecimento antes do jogo contra o Paraguai, realizado no último dia 15. Ele foi escalado entre os titulares, mas teve de ser substituído no segundo tempo. "O Zlatan treinou durante 65 minutos há alguns dias. Isso foi um sinal positivo. E hoje (sexta) ele tampouco teve problemas", afirmou Lagerback. A dúvida do treinador é se o coloca em campo desde o início do jogo ou só com a partida em andamento. Seu substituto, Marcus Allback, foi um dos melhores jogadores da Suécia nas duas últimas partidas, acompanhando bem a Henrik Larsson no ataque. Foi ele quem passou a bola a Fredrik Ljungberg, que marcou o gol da vitória diante do Paraguai (1 a 0), e, além disso marcou um gol no empate diante da Inglaterra - justamente o gol 2000 em Copas do Mundo.