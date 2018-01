Ibson aposta em boa temporada no Porto Apresentado na segunda-feira como o mais novo reforço do Porto, o meia Ibson, ex- Flamengo, está otimista com a nova fase de sua carreira e aposta que as chances de fazer uma boa temporada em Portugal são grandes. ?Estou muito feliz por concretizar o sonho de atuar na Europa e logo por um clube do tamanho do Porto, com a estrutura fantástica que tem e que está sempre brigando pelos títulos. Sei que estão apostando no meu futebol e farei de tudo para corresponder?, disse o jogador, que mandou um recado para a torcida do Flamengo. ?Mesmo vivendo uma nova realidade, continuarei torcendo pelo Flamengo à distância. Foi o clube que me formou e sempre recebi o carinho da torcida do qual faço parte. Espero voltar um dia?, disse ele que foi comprado por um grupo de investidores e em seguida repassado ao Porto. Ibson acredita que não terá problemas para se adaptar ao novo clube, que já conta com outros cinco brasileiros: o lateral-esquerdo Leandro, os meias Léo Lima e Diego, o atacante Luís Fabiano e o recém-contratado Leandro Bonfim. ?Acho que vou me sentir em casa. A maioria dos brasileiros eu já conhecia porque os enfrentei quando atuava pelo Flamengo e sei que tudo será mais fácil com o apoio deles. A equipe é muito forte e acredito que poderei ter um bom desempenho e conquistar títulos nesta primeira temporada no futebol europeu?, ressaltou.