Ibson e Diogo terão experiência inédita O Flamengo já pensa no clássico com o Vasco, domingo, pelas semifinais da Taça Guanabara, equivalente ao primeiro turno do Campeonato Carioca. Alguns jogadores terão sua primeira experiência de enfrentar o rival entre os profissionais. É o caso do meia Ibson, destaque na goleada sobre o Madureira, por 5 a 1, na noite de quarta-feira. "Já participei deste jogo entre os juniores. A responsabilidade é muito grande e vamos entrar para vencer e chegar na final", disse Ibson. O jovem Diogo, que vai atuar no Maracanã pela primeira vez, respondeu com bom humor sobre o jogo. "A grama vai ser a mesma das outras partidas. A bola rola da mesma maneira. Vou entrar com a mesma disposição de sempre."