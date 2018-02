Ibson pode sair do Flamengo Se não bastasse as saídas de Felipe, Julio Cesar e Athirson, o Flamengo ainda pode perder o meia Ibson, maior revelação do clube nesta temporada. Apesar de ter contrato até o fim de 2005, há uma proposta de U$ 1,5 milhão de um grupo de investidores de Portugal, que o repassaria a um grande time do país. A diretoria rubro-negra se reuniu nesta quarta-feira na Gávea para estudar um meio de manter Ibson no elenco. Essa medida, porém, esbarra na própria vontade do jogador, que admitiu, por meio de seu empresário Eduardo Uram, que não vai renovar contrato com o Flamengo. Ele sonha jogar na Europa para facilitar uma futura convocação à seleção brasileira. Diante dessa manifestação, os dirigentes rubro-negros devem vendê-lo para, pelo menos, ?injetar? dinheiro nos cofres do clube.