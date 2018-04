Ibson rescinde com o Corinthians e reforça o italiano Bologna

SÃO PAULO - Depois de receber o não de Maicon, do São Paulo, o Bologna acertou a contratação de outro jogador com as mesmas características, vindo do futebol paulista. É o meia Ibson, que rescindiu seu contrato com o Corinthians nesta sexta-feira, num acordo feito amigavelmente com a diretoria alvinegra, segundo foi publicado no site oficial do clube.

Depois de se destacar com a camisa do Flamengo, jogar no Porto, no Spartak Moscou, no Santos e novamente na equipe carioca, Ibson acabou ficando encostado na Gávea ao fim do Campeonato Carioca do ano passado. Aposta pessoal de Tite, chegou ao Corinthians no meio da temporada e estreou em junho.

No Brasileirão, sem conseguir disputar espaço com Paulinho e Ralf, foi titular em apenas oito partidas, ficando a maior parte do tempo no banco de reservas. Quando entrava, era criticado pela torcida. No Paulistão, atuou apenas diante do São Bernardo, sábado, mas jogou mal e saiu no intervalo.

"Em pouco menos de um ano no clube, Ibson fez 26 jogos com a camisa do ''Timão'' e participou da conquista inédita da Recopa sul-americana. O Corinthians agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso ao jogador no decorrer da carreira", postou o clube, em seu site oficial.