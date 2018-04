Icasa vence na estreia e aumenta pressão sobre Sport

O resultado deixou o Icasa entre os primeiros colocados da tabela. Já o Sport, sem pontuar, aguarda reação a partir da efetivação do técnico Marcelo Martelotte, contratado na última sexta-feira junto ao rival Santa Cruz. Ele acompanhou a partida das arquibancadas e vai iniciar os trabalhos já neste domingo.

Os dois times iniciaram a partida sonolentos, tanto que a primeira finalização aconteceu apenas aos 17 minutos, quando Elanardo cobrou falta por cima do gol. Com mais posse de bola, os donos da casa abririam o placar 11 minutos depois em um lance bastante polêmico.

Maurício derrubou Adalgísio Pitbull fora da área, mas o árbitro assinalou pênalti. Elanardo cobrou com categoria e apenas deslocou Magrão. O Sport cresceu de produção nos minutos finais e criou três boas oportunidades - duas com Felipe Azevedo e uma com Nunes -, mas não acertou o gol.

Em desvantagem, o Sport não correspondeu à expectativa da torcida, que queria uma rápida reação no início do segundo tempo. Pelo contrário. O time ainda sofreu uma baixa com a expulsão de Maurício, aos 17, por falta.

Com um homem a mais, os donos da casa controlaram a partida e marcaram o segundo aos 33. Chapinha chutou, Magrão deu rebote e Leandro Banana completou de cabeça. O gol de honra pernambucano saiu aos 46 minutos, com Marcos Aurélio, em finalização cruzada.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, quando será realizada a segunda rodada. O Icasa enfrenta o América-RN, às 19h30, no Estádio Manoel Barreto, em Ceará-Mirim. Já o Sport recebe o ABC, no mesmo horário, na Ilha do Retiro, em Recife.

FICHA TÉCNICA:

ICASA 2 x 1 SPORT

ICASA - Camilo; Leyrielton, Nildo, Luiz Otávio e Carlinhos; Da Silva, Elanardo, Neto (Sorato) e Chapinha; Adalgísio Pitbull (Roberto) e Juninho Potiguar (Leandro Banana). Técnico: Francisco Diá.

SPORT - Magrão; Osvaldo, Tobi e Maurício; Felipe Azevedo, Rithely, Renan, Lucas Lima (Sandrinho) e Marcelo Cordeiro (Reinaldo); Marcos Aurélio e Nunes (Jonathan Balotelli). Técnico: Gustavo Bueno (interino).

GOLS - Elanardo (pênalti), aos 28 minutos do primeiro tempo. Leandro Banana, aos 33, e Marcos Aurélio, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Carlinhos (Icasa); Felipe Azevedo e Osvaldo (Sport).

CARTÃO VERMELHO - Maurício (Sport)

ÁRBITRO - João Bosco Sátiro da Nobrega (PB).

RENDA - R$ 40.180,00.

PÚBLICO - 2.594 pagantes.

LOCAL - Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE).